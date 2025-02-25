Мурашко предложил идею для решения проблемы кадров в медицинской сфере

Мер социальной поддержки врачей и роста объемов подготовки недостаточно для решения проблемы кадров в медицинской сфере. Об этом в ходе заседания фракции КПРФ заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

«Нам нужно четко сейчас иметь меры по закреплению выпускников, ...по отработке по завершению образования для медицинских работников врачебного и среднего звена», — заявил он.

До этого омбудсмен в сфере образования Амет Володарский заявил, что дистанционное образование может быть эффективно, но только в том случае, когда применяется как дополнение к основной системе обучения. По его словам, диплом на основе получения дистанционных знаний выдаваться не может, особенно в таких дисциплинах, как медицина, лечебное дело, фармацевтика и строительное дело.

В конце января Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий обучать студентов-медиков только в дистанционном или электронном форматах. Также авторы документа предлагают обязать вузы получать заключения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

Ранее сообщалось о планах Минпросвещения ввести дистанционный формат обучения в автошколах.