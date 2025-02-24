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Москвичам пообещали похолодание в первые дни недели

Вильфанд: в Москве в первые дни недели температура будет на 3-4°C ниже нормы
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Mikhail Starodubov/Shutterstock/FOTODOM

В Москве в первые дни текущей недели температура будет на 3-4°C ниже нормы. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, с четверга антициклон постепенно будет смещаться на юго-восток и начнется повышение температуры. Синоптик отметил, что погода на этой неделе будет преимущественно без осадков. С понедельника по среду ночью прогнозируется -10...15°C, днем температура будет держаться на уровне -1...3°C . В четверг ночные значения составят -6...11°C, днем — около 0°C. В пятницу, субботу и воскресенье ночные температуры составят -2...7°C, днем будет от -2°C до +2°C, заявил он.

«В начале недели температура будет ниже нормы на 3-4 градуса, в четверг — около нормы и в пятницу уже на 1-2 градуса выше нормы, это будет касаться и выходных дней тоже», — сказал метеоролог.

22 февраля Вильфанд рассказал, что начало марта в центре европейской части РФ будет теплее климатической нормы. По его словам, морозная погода с температурой на 2°C ниже нормы в центре европейской части страны сохранится до начала следующей недели. Но уже в выходные температура повысится на 6-7°C, заявил метеоролог.

18 февраля синоптик Евгений Тишковец рассказал, что метеорологическая весна придет в первую неделю марта, то есть на две или три недели раньше нормы.

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