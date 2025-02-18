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Синоптик рассказал, когда придет весна в 2025 году

Тишковец: метеорологическая весна в 2025 году придет в первую неделю марта
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Depositphotos

Метеорологическая весна в 2025 году придет в первую неделю марта, то есть на две или три недели раньше нормы — 21 марта. Об этом рассказал синоптик Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Под метеорологической весной понимается устойчивый переход температуры через ноль в сторону положительных значений. По словам синоптика, март начнется с очень теплой погоды, опережающей календарь на три недели.

«С учетом ничтожно малого снежного покрова <..> мартовское солнце примется разогревать не сугробы, которых нет, а приземный воздух», — сообщил Тишковец.

При этом синоптик отметил возможность возвращения холодов в апреле.

До этого в Москве прошла самая холодная ночь с начала года— температура опускалась до -9,3℃. Самая низкая температура в Подмосковье в этот день была зафиксирована в Сергиевом Посаде — -10°C.

Ранее россиянам пообещали аномально теплую весну.

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