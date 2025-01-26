Российские ученые предсказали погоду в России в течение 2025 года

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета спрогнозировали, какой будет погода в России в течение 2025 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Исследователи отметили, что эта зима стала необычайно мягкой из-за зональной циркуляции атмосферы. Циклоны из Северной Атлантики приносят потоки теплого воздуха и создают условия низкой облачности и высокой влажности. Тем не менее волны холода все еще могут прийти европейскую часть страны и Урал уже в январе.

В Пермском Политехе считают, что ранней весны в 2025 году ждать не стоит. В марте ожидается температурный режим в пределах климатической нормы. Однако в Якутии и на юге Дальневосточного федерального округа прогнозируются плюсовые отклонения в весенний период.

Летом в России возможны более частые и интенсивные опасные погодные явления на юге страны и в других регионах. К ним относятся ветровалы, ураганы и ливневые осадки.

На юге РФ сохранятся засушливые условия. В Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях уже наблюдает почвенная засуха.

«Лето 2024 года принесло аномальные погодные условия во многие части России. На Южном Урале обильные осадки вызвали резкий подъем уровня рек, достигший весенних показателей, что привело к локальным наводнениям. В то же время в Чердынском районе Пермского края сильные шквалы в течение нескольких дней валили деревья, оставляя целые деревни без электроснабжения.

Эти примеры демонстрируют, что погодные явления становятся все более разнообразными и непредсказуемыми, поэтому следует быть готовыми к необычным погодным явлениям и в 2025 году», — отметил сотрудник Пермского Политеха, эксперт-океанолог Максим Симакин.

Ранее ученые опровергли теорию о связи между карантином из-за COVID-19 похолоданием на Луне.