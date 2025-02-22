Синоптик рассказал о погоде в европейской части РФ в начале марта

Вильфанд: в начале марта в центре европейской части РФ будет теплее нормы

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал РИА Новости, что начало марта в центре европейской части РФ будет теплее климатической нормы. Его слова передает РИА Новости.

Он уточнил, что морозная погода с температурой на 2°C ниже нормы в центре европейской части РФ сохранится до начала следующей недели. Но уже в выходные температура повысится на 6-7°C.

«В последний день февраля и в первые два дня марта температура будет на 1-2 градуса выше нормы», — поделился Вильфанд.

До этого в министерстве экологии и природопользования Московской области сообщили, что аномальное тепло в начале 2025 года повлияло на природу Подмосковья и активность животного мира.

17 февраля Вильфанд говорил, что прогнозируемая на юге Центрального федерального округа (ЦФО) аномально холодная погода не приведет к вымерзанию озимых.

Ранее ученые предложили взорвать термоядерную бомбу для спасения природы.