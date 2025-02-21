В России введут новые меры для защиты от телефонных мошенников

В РФ введут маркировку звонков через виртуальные АТС для защиты от мошенников

Обязательная маркировка интернет-звонков, совершаемых через виртуальные телефонные станции (АТС), будет введена в России. Об этом сообщили в офисе вице-премьера Дмитрия Григоренко, передает РИА Новости.

Отмечается, что эта мера является частью комплексного законопроекта правительства по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством.

В аппарате Григоренко рассказали, что виртуальные АТС используются злоумышленниками для сокрытия своего местонахождения, так как позволяют осуществлять звонки из любого места, где есть доступ в интернет. Кроме того, мошенники посредством АТС могут выдавать себя за представителей банков или других коммерческих организаций.

Благодаря маркировке все звонки, совершаемые через виртуальные АТС, будут сопровождаться специальным предупреждением, например, пометкой «Виртуальный номер» или «Интернет-звонок», говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что такая маркировка, как и другие меры по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством, помогут российским правоохранительным органам эффективно отслеживать и определять противозаконные действия.

Ранее сообщалось, что в России планируют ввести запрет рекламных обзвонов летом 2025 года.