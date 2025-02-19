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В России планируют ввести запрет рекламных обзвонов летом 2025 года

Шадаев: Минцифры рассчитывает запретить рекламные обзвоны летом 2025 года
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Depositphotos

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России рассчитывает летом 2025 года ввести запрет на рекламный спам посредством звонков. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев, передает ТАСС.

«При этом все звонки, исходящие от организаций, будут идентифицированы», — сказал министр.

В октябре прошлого года Минцифры РФ подготовило законопроект об обязательной маркировке звонков для защиты от спама. Директор департамента государственного регулирования рынка телекоммуникаций ведомства Дмитрий Тур уточнил, что при входящем звонке от организации владелец смартфона сможет увидеть информацию о цели звонка.

В ноябре 2024 года Минцифры направило другим ведомствам пакет из 30 новых мер против телефонного мошенничества. Известно, что министерство предложило формировать базу голосов телефонных мошенников, установить запрет массовых спам-звонков, а также маскировку звонков от юридических лиц.

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