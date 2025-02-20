В Калуге 12-летний мальчик получил серьезные травмы после взрыва в комнате

СК Калужской области устанавливает обстоятельства травмирования несовершеннолетнего, мальчик госпитализирован после взрыва пиропатрона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, инцидент произошел 10 февраля в одной из калужских многоэтажек. 12-летний мальчик разбирал в своей комнате пиропатрон, который нашел на улице. В какой-то момент пиротехника взорвалась в руках у ребенка.

Несовершеннолетний был госпитализирован с травмами пальцев на руке и грудной клетки. Подробности о его состоянии неизвестны. По факту произошедшего доследственную проверку проводит региональный СК.

До этого сообщалось, что в Кургане прооперировали ребенка, в руках которого взорвалась петарда. Трехлетний мальчик поступил в местное медучреждение с минно-взрывной травмой после того, как ему в руку попала петарда. Мальчик практически лишился указательного пальца. В одной из больниц специалисты сформировали культю указательного пальца, но через неделю у пациента развился некроз. После этого медикам пришлось проводить операцию повторно, но на этот раз делать культю более короткой.

Ранее томский школьник сделал петарду по совету из соцсетей и попал в больницу с ожогами.