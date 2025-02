Больше половины россиян пользуются пиратскими версиями игр

Большинство фанатов видеоигр предпочитают именно приставку, причем знакомство с ней у 34,9% опрошенных произошло в 11-15 лет. Почти треть опрошенных обзавелись первой приставкой еще до 10 лет, и только 16,3% игроков сделали это уже в 16-20 лет.

Это показало исследование CDEK.Shopping, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Интересно, что уверенно лидирует среди всех Xbox. Его в качестве первой приставки выбрали 21,4% респондентов.

38,9% признались, что сейчас играют в среднем раз в неделю, 23,2% участников делают это дважды в неделю, а 17,3% — почти каждый вечер.

Среди россиян наибольший успех имеет жанр экшн, его предпочитают 21,4% жителей, платформер захватывает чуть меньшее количество опрошенных (18,7%). А хоррор вызывает интерес у 16,8%.

При этом своей любимой игрой 21,1% россиян назвали Minecraft, на втором месте GTA — ее предпочитают 14,5%. Занимательный факт: 67,3% фанатов GTA давили прохожих в игре.

Закрывает тройку фаворитов The Witcher (Ведьмак) — его любимой игрой назвали 10,4%.

FIFA и Mortal Kombat набрали у опрошенных 10,1% и 8,3% и заняли четвертое и пятое место соответственно.

Россияне больше всего ожидают выхода шестой части легендарной «Grand Theft Auto» — так ответили 43% опрошенных. На втором месте расположилась Kingdom Come Deliverance 2 — 24% ответов. Игра вышла 4 февраля на ПК, PS5, и Xbox Series X/S и уже получила восторженные отзывы от критиков и пользователей. Тройку лидеров замыкает Civilization 7 — 16% респондентов отдали предпочтение переизданию первой и второй части культовой линейки игр-симуляторов. За Mafia: The Old City и DOOM: The Dark Ages проголосовало 10% и 7% опрошенных соответственно.

Почти половина респондентов (48,4%) признались, что чаще всего играют в игры в одиночку. Чуть больше четверти (24,7%) предпочитают проводить этот вид досуга вместе с друзьями. С семьей играют только 14,6% россиян, а 12,3% время от времени чередуют все эти варианты.

Более трети россиян (38,4%) в последний раз обновили приставку менее года назад, около двух лет назад это делали 24,2% респондентов, 2-4 года назад — 19,3%. Стоит отметить, что более 5 лет назад покупали приставку только 10,5%, а более 10 лет назад и вовсе 7,6% жителей.

В ходе опроса также выяснилось, что почти половина россиян стабильно тратят на игры от 6 до 15 тысяч в год. 21,7% респондентов готовы потратить более крупную сумму: от 16 до 25 тысяч в год. Кстати, экономных жителей с годовым игровым бюджетом в 5 тысяч рублей тоже немало — 18,4%. Тем не менее, настоящих фанатов видеоигр, готовых потратить на них более 25 тысяч рублей среди россиян оказалось 13,7%.

По результатам опроса выяснилось, что российские аналоги иностранных приставок ждут только 12% жителей. Исключительно импортные предпочитают более трети игроков (37,2%). Перейти на российские аналоги в случае производства качественного продукта готовы 28,3%. А вот 22,5% респондентов рассмотрят этот вариант, только если приставки будут совместимы с импортными играми.

Абсолютно независимыми от иностранных приставок считают себя 11,5% игроков. Сомневаются 17,6% опрошенных, скорее всего будут скучать 25,4%, а совсем тяжело обойтись без них будет почти трети респондентов (27,3%).

Ранее возможный запрет на поставки игровых приставок ускорил рост спроса на них.