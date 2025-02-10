Возможный запрет на поставки игровых приставок ускорил рост спроса на них

За девять дней — с 28 января по 5 февраля — в России купили на маркетплейсах почти 25 тыс. игровых приставок и консолей, подсчитали аналитики Moneyplace (входит в экосистему для бизнеса Контур) на основе данных о продажах на маркетплейсах. Это в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. Общая выручка продавцов составила 257,7 млн рублей.

Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании.

«Конец января и начало февраля традиционно спокойный период для селлеров приставок и консолей: новогодние праздники прошли, а до 23 февраля еще достаточно далеко. Но в этом году продажи могли подстегнуть новости о возможном запрете на поставки PlayStation и Xbox в Россию», — считает аналитик Moneyplace Анастасия Романова. По ее словам, если в прошлом году в периоды не пикового спроса на маркетплейсах в среднем продавалось около 1000-1500 приставок в день, то с 28 января по 5 февраля — более 2700.

Как 28 февраля сообщает 28 февраля СМИ, запрет на поставки игровых приставок и консолей в ЕС в России могут ввести 22 февраля в рамках 16-го пакета санкций. Официально оба бренда «ушли из России» еще в 2022 году. С тех пор приставки поставляются по параллельному импорту. Импортеры указывали, что европейские страны и так не поставляют эти товары в Россию. Ритейлеры указывали на отсутствие рисков дефицита приставок и консолей.

Продажи этих товаров росли и по итогам 2024 года, продолжает Анастасия Романова. По подсчетам аналитиков Moneyplace, выручка продавцов на маркетплейсах в прошлом году выросла на 124% до 3,93 млрд руб., а всего продано 982,9 тысяч штук консолей и приставок, что на 135% выше, чем в 2023 году.

Самой популярной игровой приставкой остается PlayStation 5. Например, на Ozon на нее приходится до 70% всех продаж. Покупатели выбирают вариант с дисководом, поскольку с марта 2022 года российским пользователям проблематично оплатить игры в PS Store.

У такой динамики сразу несколько причин.

Приставки и консоли по-прежнему популярный подарок. Учитывая рост доходов и покупательской способности населения, что официальные органы статистики фиксировали весь 2024 год, неудивительно, что выросли продажи этих товаров. Еще один фактор — повсеместное проникновение маркетплейсов, что позволяет продавать приставки и консоли в тех городах и районах России, где не присутствуют крупные сети магазинов электроники.

Игровые приставки и консоли дешевле игровых компьютеров, но при этом также позволяют играть в современные игры, поэтому многие отдают предпочтение именно им.

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