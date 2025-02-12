В Краснодарском крае неизвестный в маске преследовал школьников

В станице Новотитаровской полиция проверяет сообщения о неизвестном мужчине в маске, который преследовал детей. Об этом сообщается в Telegram-канале «Краснодар и край».

О произошедшем рассказали в сети школьники. По их словам, незнакомец в маске гнался за группой подростков, возвращавшихся из школы. Дети успели добежать до кафе, где злоумышленника прогнали очевидцы.

По данным портала «Кубанские новости», мужчину разыскивает полиция, его личность устанавливается.

До этого сообщалось, что в Новосибирске неизвестный мужчина преследовал двух школьников. Напуганные брат и сестра 11 и 9 лет забежали в магазин и попросили о помощи. Вслед за ними в помещение торговой точки вошел молодой мужчина, который продолжил приставать к детям. Когда продавщица погнала его прочь, мужчина объяснил, что ему не хватает женского внимания. При этом он смотрел на детей и облизывался.

Ранее в Сургуте мужчина преследовал ребенка и ворвался за ним в подъезд.