В Польше не хватает врачей в родильных домах

В Польше из-за нехватки врачей закрываются родильные дома, пишет газета Dziennik Gazeta Prawna.

«Родильные отделения исчезают из городов одно за другим. <...> В прошлом году были окончательно закрыты шесть родильных отделений, а в этом году закрылись еще три», — говорится в публикации.

По информации издания, в период с конца 2017 года по август 2023 года закрылись еще 22 роддома. Авторы публикации называют нехватку врачей одной из причин сложившейся ситуации.

В министерстве здравоохранения страны уточнили, что в Польше 8 689 дипломированных акушеров, по специальности работают 8 080 из них, большая часть — в частных клиниках и специализированных медцентрах с современным оборудованием и более высокой заработной платой.

До этого польский портал Interia писал, что Украина переживает настолько серьезный демографический кризис, что «исчезает на глазах».

До этого эксперт назвал минусы введения обязательной отработки выпускников медвузов.