Эксперт назвал минусы введения обязательной отработки выпускников медвузов

В России хотят ввести обязательную отработку в госклиниках для выпускников медвузов и колледжей. Однако такая мера не решит проблему кадрового голода, но при этом будет дискриминационной, так как все россияне должны иметь одинаковое право на труд, заявил президент «Лиги защиты врачей» Семен Гальперин Общественной Службе Новостей.

К нехватке медицинских кадров привели реформы в этой сфере, поэтому введение обязательной отработки проблему не решит, убежден Гальперин. Такая мера, по его мнению, только уменьшит число медработников в целом, потому что на таких условиях идти в профессию никто не захочет.

В любом случае предложение о введении системы распределения исключительно выпускников медвузов звучит несправедливо, отметил специалист.

«У нас по Конституции все люди равны, все, вне зависимости от вида профессии, имеют одинаковое право на труд. Надо, чтобы не получилось, что это дискриминация по профессии и роду деятельности», — подчеркнул он.

Он призвал не заставлять молодых врачей работать в госклиниках, а договариваться с ними, заменив таким образом силовой метод на переговорный. Например, можно ввести обязательную отработку взамен на бесплатное обучение на этапе поступления в вуз. Договор должен сразу определять объем, срок и место работы, описывать зарплату. В этом случае человек будет понимать, стоит ли соглашаться на предложенные условия, и система будет честной, заключил Гальперин.

Напомним, о планах Минздрава РФ отправлять выпускников медвузов и медколледжей на обязательную трехлетнюю отработку в госклиники стало известно накануне. В противном случае молодым специалистам придется компенсировать в двукратном размере бюджетные затраты на обучение – штраф может составить около 2,5 млн рублей.

Ранее российский медвуз сообщил, что выплатит студентам 100 тыс. рублей при соблюдении двух условий.