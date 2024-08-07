В Польше заявили о демографическом кризисе на Украине

Украина переживает настолько серьезный демографический кризис, что «исчезает на глазах». Об этом сообщает польский портал Interia.

«Демографический кризис, усугубленный войной с Россией, опустошает Украину», — говорится на портале.

Отмечается, что в первую половину 2024 года смертность на Украине превысила рождаемость в три раза. При этом на всю страну пришлось лишь около 88 тыс. рождений и около 250 тыс. смертей. Самая высокая смертность в Днепропетровской (26 374), Харьковской (17 999) и Одесской областях Украины. Рождаемость выше всего в Киевской (9695), Львовской (7923) и Днепропетровской (6962) областях страны, а ниже всего — в Черниговской и Сумской областях.

Отмечается, что кризис рождаемости на Украине начался задолго до февраля 2022 года.

До этого демограф Либанова предсказала, что к 2033 году население Украины сократится до 35 млн человек.

Ранее в США заявили, что для победы Украине нужна мобилизация всего населения.