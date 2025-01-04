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Власти Испании приняли решение отменить «золотые визы»

Испания отменит «золотые визы» с апреля 2025 года
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Depositphotos

Власти Испании приняли решение отменить так называемые «золотые визы» в апреле 2025 года. Об этом свидетельствует документ, опубликованный в «Официальном государственном вестнике».

Речь идет о виде на жительство (ВНЖ) в обмен на инвестиции. Самым распространенным вариантом получения «золотой визы» было приобретение недвижимости на минимальную сумму в €500 тысяч. Среди других вариантов — вложение €1 млн в акции испанских компаний или €2 млн в государственные ценные бумаги Испании.

«Визы и разрешения для инвесторов, действительные на дату вступления в силу данного переходного положения, будут оставаться действительными в течение времени, на которое они были выданы», — говорится в документе.

Отмечается, что инвесторы, которые подали заявление до вступления в силу поправок, могут получить визу в соответствии с правилами, действующими на момент подачи заявления.

До этого стало известно, что 44% россиян оформляют шенгенские визы для перемещения по миру. Из них 16% выбирают Италию, 14% — Францию, 10% предпочитают для оформления виз Испанию, 8% проголосовали за Грецию и 6% пришлось на «другие страны». Об этом свидетельствуют результаты опроса Bespalov Finance.

Ранее стало известно, что Болгария не будет ужесточать выдачу виз для россиян.

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