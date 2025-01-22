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Туристы из РФ смогут оплатить разрешение на въезд в Израиль российской картой

Израиль разрешил оплату сбора на въезд российскими картами в центрах VFS Global
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Shutterstock

Израиль разрешил оплачивать сбор для электронного разрешения на въезд (ETA-IL) с помощью российской банковской карты или наличных — такие заявления теперь принимают в визовых центрах VFS Global в 26 городах России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства туризма Израиля.

«Оформление через VFS Global является единственным уполномоченным партнером посольства Государства Израиль в Российской Федерации по оформлению заявлений на ETA-IL», — сказали в министерстве.

В январе генеральный консул РФ в Шэньяне Наталья Прыжкова сообщила, что Россия за период с января по ноябрь прошлого года выдала более 600 тыс. электронных виз, из них почти половину – гражданам Китая.

До этого директор консульского департамента министерства иностранных дел России Алексей Климов сообщил, что электронная виза в РФ в 2024 году чаще всего выдавалась гражданам Китая, Саудовской Аравии, Германии, Турции, Индии и Эстонии.

Ранее власти Испании решили отменить «золотые визы».

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