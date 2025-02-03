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Появились новые кадры с места взрыва в ЖК «Алые паруса»

СК показал видео из разрушенного подъезда после взрыва в ЖК «Алые паруса»
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Кадр из видео/Telegram-канал «Столичный СК»

Следственный комитет опубликовал видео с места взрыва в московском элитном жилкомплексе «Алые паруса».

На кадры попали разбитые стеклянные входные двери и поврежденная стойка консьержа.

Инцидент в элитном ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве произошел утром 3 февраля. От взрыва разворотило потолок в холле на первом этаже.

По данным источника канала SHOT, взрывное устройство было заложено под потолком. Взрыв произошел, когда несколько человек шли через холл к выходу из жилого комплекса.

По версии сразу нескольких СМИ, целью подрыва мог быть глава Федерации бокса ДНР и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. По данным канала 112, мужчина серьезно ранен, его увезли в реанимацию. Также стало известно, что, помимо Саркисяна, пострадали его охранники и консьерж.

Ранее момент взрыва в ЖК «Алые паруса» попал на видео.

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Взрыв в ЖК «Алые паруса»
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