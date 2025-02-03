В элитном московском ЖК взорвалась граната, есть пострадавшие

Взрыв произошел в элитном ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве

Взрыв произошел в элитном ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве. Об этом Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Взрывом разворошило потолок в холле на первом этаже. Сначала очевидцы говорили о трех пострадавших, но позже канал уточнил, что пострадали пять человек: консьерж и жильцы.

По данным источника канала, самодельное взрывное устройство или граната была заложена под потолком. Взрыв произошел, когда несколько человек, в том числе женщина, шли через холл к выходу из жилкомплекса.

До этого эвакуация произошла в торговом центре в Москве в районе Солнцево. Telegram-канал Baza сообщал, что посетителям московского торгового центра «Мозаика» пришлось ломать двери во время пожарной эвакуации, поскольку предназначенные для нее выходы оказались заперты.

Ранее в Петербурге ребенок попал в больницу после опытов с химией на детской площадке.