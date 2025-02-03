Последствия взрыва в московском ЖК «Алые паруса» попали на видео

В столичном жилом комплексе «Алые паруса» произошел взрыв на первом этаже. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На кадрах видно, как сотрудники спасательных служб входят во взорвавшееся помещение. К зданию также направились машины скорой помощи и спасательных служб города. Территория возле ЖК оцеплена. На месте инцидента работает полиция.

Взрыв в элитном ЖК «Алые Паруса» на Авиационной улице в Москве произошел утром 3 февраля. Сначала очевидцы говорили о трех пострадавших, но позже канал уточнил, что пострадали пять человек: консьерж и жильцы.

По данным источника канала SHOT, самодельное взрывное устройство или граната были заложены под потолком. Взрыв произошел, когда несколько человек, в том числе женщина, шли через холл к выходу из жилкомплекса. По данным канала, взрывом разрушило потолок в холле на первом этаже.

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