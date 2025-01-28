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Коту Федору, добравшемуся автостопом из Липецка в Москву, ищут семью

Коту Федору, который доехал из Липецка в Москву автостопом, ищут дом
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Телеканал ТВЦ

Добровольцы ищут дом коту, который автостопом добрался из Липецка в Москву, питомец уже получил имя Федор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на волонтерский чат, организованный для поиска кота.

Белый кот зашел в рейсовый автобус, следующий из Липецка в столицу, и благополучно добрался до конечного пункта. По словам очевидцев, пушистый пассажир выбежал на остановке в Саларьево. После этого зоозащитники организовали поиски необычного путешественника. В этот же день кота видели в другом автобусе. Кота удалось задержать, после чего его забрали волонтеры.

По словам забравших кота Федора людей, здоровью кота ничего не угрожает, но питомцу предстоит пройти небольшое лечение, обработку и кастрацию, после чего он будет готов отправиться в семью.

«Уже сейчас можно присматриваться к Федору на предмет укотовления. Мы с удовольствием пообщаемся со всеми желающими предоставить Федору сердце, стол и мягкий диван», — написала волонтер Юлия, на попечении которой находится Федор.

Ранее житель Ивановской области угодил в реанимацию, споткнувшись о кота.

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