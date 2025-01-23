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Россиянин споткнулся о кота и упал на нож, которым хотел отрезать хлеба

«Сапа»: житель Ивановской области угодил в реанимацию, споткнувшись о кота
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Depositphotos

Житель Ивановской области попал в реанимацию, споткнувшись о кота. Об этом сообщает «Сапа».

Несчастный случай произошел с 53-летним Алексеем Р. из Шуи. Незадолго до этого он вернулся с работы домой. Однако жена заметила, что мужчина пьян, и тут же отчитала его за это. Расстроенный Алексей разделся до трусов и пошел на кухню, чтобы поужинать. С ножом в руках, которым собирался отрезать хлеба, он споткнулся о кота и неудачно упал, приземлившись прямо на острие.

Началось сильнейшее кровотечение, но супруга мужчины не растерялась и остановила его полотенцем. Затем она почему-то позвонила соседке, которой сообщила, что сама ударила мужа ножом в живот. Позднее она не смогла объяснить полицейским, зачем себя оклеветала. Алексей оказался в реанимации, о его состоянии не сообщается.

Ранее женщина попросила наказать мужа за то, что он уделяет кошке слишком много внимания.

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