Россиянин напал на прохожего, угрожая пистолетом, и отнял у него дорогой телефон

В Красноярске полицейские задержали грабителя, который под угрозой пистолета отобрал телефон у прохожего. Об этом сообщает краевое управление МВД.

Инцидент произошел вечером 21 января, в правоохранительные органы обратился 45-летний местный житель. Мужчина сообщил, что на улице Гагарина на него напал неизвестный. Под угрозой пистолета злоумышленник силой отобрал у прохожего телефон стоимостью 100 тысяч рублей.

Потерпевший смог запомнить приметы преступника. Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника, им оказался ранее судимый местный житель, при обыске у него был обнаружен и изъят пневматический пистолет, а также похищенный телефон, который возвращен законному владельцу. Возбуждено уголовное дело о разбое, нападавшему может грозить до 10 лет колонии.

До этого сообщалось, что пьяная россиянка избила и ограбила 92-летнюю пенсионерку. Нетрезвая обвиняемая ворвалась в квартиру, набросилась на потерпевшую и несколько раз ударила ее кулаком в лицо. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, пенсионерка передала денежные средства в размере 20 тысяч рублей, которые налетчица похитила и покинула квартиру. Подозреваемую в ограблении удалось задержать. Было возбуждено уголовное дело, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, обвиняемой может грозить до семи лет лишения свободы.

Ранее в Башкирии мужчина совершил ограбление ради трех бутылок пива и пачки сигарет.