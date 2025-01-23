Бастрыкина заинтересовал инцидент с нападением на корреспондента в Петербурге

СК проведет проверку по факту нападения на корреспондента в Петербурге

Председателю СК России Александру Бастрыкину доложат о результатах проверки по факту нападения на корреспондента во время съемки сюжета в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Сотрудницу телеканала «78» атаковал мужчина. Отмечается, что по факту инцидента заведено уголовное дело по ст. 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»).

Известно, что все произошло во время съемок сюжета о запертой в машине собаке. Владелец животного ударил в нос журналистку Анастасию Курочкину, а также попытался избить оператора. Пострадавшую девушку госпитализировали.

До этого неизвестные злоумышленники напали на корреспондента телеканала «360» Александра Молочко, избив его при выполнении редакционного задания. Все произошло в поселке Узкое в Битцевском лесу Москвы.

Ранее журналисты «Известий» подверглись нападению в Москве.