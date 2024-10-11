Журналисты «Известий» подверглись нападению в Москве

Директор академии «Счастливая семья» Лана Ланская и ее супруг напали на съемочную группу «Известий» во время съемки сюжета про брачные агентства «свахи миллионеров». Об этом сообщается в Telegram-канале газеты.

«После неудобных вопросов Ланская и ее супруг по отношению к нашим коллегам применили рукоприкладство, а также отобрали микрофон», — отмечается в сообщении.

По данным «Известий» Ланская называет себя «свахой миллионеров» и утверждает, что услугами ее элитного агентства пользуются успешные мужчины, которые ищут невест.

На место инцидента приехали полицейские. При этом микрофон Ланские отказались отдавать журналистам.

В середине апреля съемочная группа издания «Известия» подверглась нападению на лестничной площадке жилого дома на Мосфильмовской улице, когда выполняла редакционное задание. Житель дома напал на журналистов, нанес увечья и повредил их видеокамеру. Тогда суд запретил ряд действий фигуранту дела о воспрепятствовании журналистской деятельности, но не стал арестовывать москвича.

Ранее в Екатеринбурге мигранты напали на съемочную группу местных журналистов.