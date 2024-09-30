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Журналиста Молочко избили во время выполнения задания редакции

360: на журналистов в Москве напали при выполнении редакционного задания

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Depositphotos

Неизвестные злоумышленники напали на корреспондента телеканала «360» Александра Молочко, избив его при выполнении редакционного задания. Об этом сообщили в Telegram-канале телеканала.

«На журналистов 360 напали неизвестные люди в Битцевском лесу в Москве, где сносят дома в поселке Узкое», — говорится в сообщении.

Телеканал уточнил, что съемочная группа «360» прибыла для снятия сюжета по приглашению местных жителей, которые считают, что часть земли выведена из статуса особо охраняемой территории.

Как сообщает источник, на этой земле стоит двухэтажный дом 1920 года постройки, который, по словам активистов, и планируют снести. Телеканал среди прочего сообщил, что местные жители выступают против сноса здания, с соответствующим заявлением они обратились в прокуратуру.

5 июня сообщалось, что в Екатеринбурге после драки, произошедшей между уроженцами Таджикистана и сотрудниками местной телекомпании «Крик-ТВ», было возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании законной деятельности журналистов.

Ранее таксист избил девушку и выкинул ее из машины в Балашихе.

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