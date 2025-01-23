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В Петербурге произошло нападение на корреспондента телеканала «78»

Хозяин запертой в машине собаки напал на журналиста телеканала «78» в Петербурге
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Shutterstock

Житель Петербурга напал на корреспондента телеканала «78» во время съемки сюжета о запертой в машине собаке. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на 27-й линии Васильевского острова. Очевидцы рассказали редакции телеканала о мужчине, который регулярно оставляет своего питомца в машине на длительный срок без еды и воды. Корреспондент Анастасия Курочкина прибыла на место с оператором, чтобы снять репортаж о ситуации с собакой. В момент съемки хозяин забирал животное из автомобиля. Увидев камеру, он впал в ярость и сорвал ветрозащиту с микрофона, а также ударил журналистку в нос. Кроме того, мужчина пытался избить оператора.

«В итоге сотрудницу телеканала госпитализировали с места съемки», — отмечается в сообщении.

До этого неизвестные злоумышленники напали на корреспондента телеканала «360» Александра Молочко, избив его при выполнении редакционного задания. Съемочная группа прибыла в поселок Узкое, который находится в Битцевском лесу Москвы, для снятия сюжета по приглашению местных жителей, которые считают, что часть земли выведена из статуса особо охраняемой территории.

В Екатеринбурге мигранты напали на съемочную группу местных журналистов.

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