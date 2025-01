Команда Байдена заменила трап его самолета на более короткий из-за возраста

New York Times: Байдену заменили парадный трап на более короткий из-за возраста

Global Look Press

Команда действующего президента США Джо Байдена инициировала отказ от традиционного парадного подъема к президентскому самолету Air Force One по красной лестнице в пользу более короткого трапа. Об этом пишет The New York Times.

Внимание общественности неоднократно привлекали случаи падения Байдена во время подъема на борт самолета по использовавшейся десятилетиями парадной лестнице. В какой-то момент, что подтверждается фото, американский лидер стал подниматься на самолет уже не по ней, а по короткой металлической лестнице, ведущей непосредственно в самую нижнюю часть борта (обычно там располагается багажное отделение). Парадный подъем на борт президентского самолета заканчивался на несколько метров выше, на уровне окон и кабины пилота.

В статье отмечается, что соратникам Байдена, глубоко преданным ему, часто приходилось каким-то образом компенсировать перепады его настроения, забывчивость, а также слабое здоровье. Ситуация осложнялась желанием пожилого лидера демонстрировать свою готовность к продолжению правления через демонстрацию физической активности, из-за которого политик однажды упал во время прогулки на велосипеде перед камерами. Несмотря на это, признать ухудшение его физического состояния они смогли только после выхода Байдена из президентской гонки.

