Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Команда Байдена заменила трап его самолета на более короткий из-за возраста

New York Times: Байдену заменили парадный трап на более короткий из-за возраста
close
Global Look Press

Команда действующего президента США Джо Байдена инициировала отказ от традиционного парадного подъема к президентскому самолету Air Force One по красной лестнице в пользу более короткого трапа. Об этом пишет The New York Times.

Внимание общественности неоднократно привлекали случаи падения Байдена во время подъема на борт самолета по использовавшейся десятилетиями парадной лестнице. В какой-то момент, что подтверждается фото, американский лидер стал подниматься на самолет уже не по ней, а по короткой металлической лестнице, ведущей непосредственно в самую нижнюю часть борта (обычно там располагается багажное отделение). Парадный подъем на борт президентского самолета заканчивался на несколько метров выше, на уровне окон и кабины пилота.

В статье отмечается, что соратникам Байдена, глубоко преданным ему, часто приходилось каким-то образом компенсировать перепады его настроения, забывчивость, а также слабое здоровье. Ситуация осложнялась желанием пожилого лидера демонстрировать свою готовность к продолжению правления через демонстрацию физической активности, из-за которого политик однажды упал во время прогулки на велосипеде перед камерами. Несмотря на это, признать ухудшение его физического состояния они смогли только после выхода Байдена из президентской гонки.

До этого в Испании Байдена назвали президентом, которого можно забыть.

Ранее Харрис разочаровалась в Байдене после его заявления о выборах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами