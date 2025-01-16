Харрис разочаровалась в Байдене после его заявления о выборах

Вице-президент США Камала Харрис разочарована словами действующего главы американского государства Джо Байдена о том, что он на ее месте победил бы на прошедших президентских выборах. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Харрис заявила близким союзникам и членам семьи, что она разочарована недавним заявлением президента Байдена о том, что он выиграл бы выборы 2024 года», — говорится в публикации.

Издание со ссылкой на слова людей, знакомых с ходом разговоров, утверждает, что заявление действующего президента США осложнило отношения между политиками в последние дни их пребывания в Белом доме.

WSJ приводит также сделанные Байденом высказывания о способности выиграть выборы в случае, если бы он не вышел из предвыборной гонки. Среди прочего американский президент заявил, что смог бы обогнать избранного президента Дональда Трампа по количеству голосов, подтверждая свои слова данными опросов.

Уходящий с поста президента США Джо Байден выступил с прощальным обращением к нации. В нем глава Белого дома заявил, что именно его администрация подготовила сделку между Израилем и ХАМАС, а также рассказал, с какими угрозами в настоящее время сталкивается Америка. Кроме того, Байден призвал изменить конституцию страны. При этом уходящий глава государства ни разу не упомянул в своем выступлении Россию, однако отметил, что ему удалось укрепить НАТО и сохранить свободу Украины. О чем еще говорил Байден — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Байден заявил, что не собирается исчезать.