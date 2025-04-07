Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приостановит выпуск своей самой популярной модели Lada Granta. Об этом сообщает паблик Avtograd в социальной сети «ВКонтакте».

«25 апреля у производства Granta последний рабочий день, с 28 по 30 апреля персонал будет находиться на 2/3 окладов и тарифных ставок, далее с 1 по 11 мая весенний корпоративный отпуск, возобновление производства планируется на 12 мая», — говорится в сообщении паблика.

До этого сообщалось, что самым продаваемым новым автомобилем в РФ по итогам марта текущего года стала Lada Granta производства «АвтоВАЗ».

За март было продано 10,7 тыс. автомобилей семейства Lada Granta. На втором месте — Lada Vesta, было продано 7,2 тыс. машин. На третьем месте китайский кроссовер Haval Jolion, в марте было продано почти 4 тыс. единиц. За ним следуют кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max — 3,4 тыс. и Lada Niva Travel — 2,8 тыс.

Всего по итогам марта 2025 года в РФ было продано 79,8 тыс. новых легковых автомобилей. При этом это на 45,5% ниже уровня марта 2024 года.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что российский автозавод «АвтоВАЗ» может приостановить работу из-за провала продаж автомобилей. По данным канала, «АвтоВАЗ» скрытно сокращает производство из-за затоваривания и провала продаж своих машин.

Ранее «АвтоВАЗ» сравнил свои автомобили с китайскими.