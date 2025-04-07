Близкие участников СВО получили право на допотпуск по уходу за ранеными бойцами

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому родители, супруги и дети участников специальной военной операции на Украине получат право на дополнительный отпуск за свой счет по уходу за ранеными бойцами, которые проходят лечение или реабилитацию после ранения в зоне конфликта. Соответствующий закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Отпуск без сохранения заработной платы будет предоставляться на 35 дней в год. В соответствии со статьей 128 Трудового кодекса работодателю запрещено отказывать таким гражданам в отпуске и он обязан его предоставить по письменному заявлению сотрудника.

Отпуск по уходу за бойцами и лицами, заключившими контракт и получившими ранение, контузию или увечье при исполнении своих обязанностей в зоне СВО, а также заболевание, связанное с прохождением воинской службы, будет предоставляться в соответствии с заключением врачей.

В январе этого года премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу госгарантий бесплатной медицины на 2025–2027 годы, в соответствии с которой ветераны СВО продолжат проходить к врачам без очереди. Для бойцов будет усилено взаимодействие с медорганизациями, расширена диспансеризация и введено динамическое наблюдение с телемедицинскими технологиями.

Ранее сообщалось, что женщинам запретят отказывать в отпуске для ухода за раненными на СВО мужьями.