Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Девятилетний мальчик нашел на дороге бомбу и подорвался на ней

В Таиланде мальчик подорвался на бомбе, его не спасли
close
Shutterstock

Мальчик из Таиланда не выжил после того, как подорвался на бомбе. Об этом сообщает The Thaiger.

Об инциденте, произошедшем в городе Пхичит, стало известно после публикации в соцсетях. По словам автора, девятилетний ребенок обнаружил бомбу на дороге и, так как не знал, что этот предмет небезопасен, поднял его. В результате боеприпас сдетонировал, спасти пострадавшего не удалось.

Автор публикации добавил, что в этом районе нашли еще несколько таких же опасных предметов.

«Еще пять бомб были найдены неподалеку. Вопрос в том, кто оставил эти бомбы на дороге?» – задался он вопросом публикации.

Как рассказал пользователь далее, после произошедшего никакого расследования не последовало.

По данным администрации района, подобранная ребенком бомба была четвертой: три обнаружили за некоторое время до инцидента, еще одну – после. Личность человека, оставившего бомбы в районе, еще не установлена.

Ранее в Горловке мужчина подорвался на мине «Лепесток».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами