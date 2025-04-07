Девятилетний мальчик нашел на дороге бомбу и подорвался на ней

В Таиланде мальчик подорвался на бомбе, его не спасли

Мальчик из Таиланда не выжил после того, как подорвался на бомбе. Об этом сообщает The Thaiger.

Об инциденте, произошедшем в городе Пхичит, стало известно после публикации в соцсетях. По словам автора, девятилетний ребенок обнаружил бомбу на дороге и, так как не знал, что этот предмет небезопасен, поднял его. В результате боеприпас сдетонировал, спасти пострадавшего не удалось.

Автор публикации добавил, что в этом районе нашли еще несколько таких же опасных предметов.

«Еще пять бомб были найдены неподалеку. Вопрос в том, кто оставил эти бомбы на дороге?» – задался он вопросом публикации.

Как рассказал пользователь далее, после произошедшего никакого расследования не последовало.

По данным администрации района, подобранная ребенком бомба была четвертой: три обнаружили за некоторое время до инцидента, еще одну – после. Личность человека, оставившего бомбы в районе, еще не установлена.

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