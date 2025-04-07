«Краснодар» купил футболиста из худшего клуба чемпионата Греции

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» объявил в своем Telegram-канале о подписании контракта с бразильским защитником греческой «Ламии» Густаво Сантосом.

Отмечается, что футболист пополнит состав «Краснодара» по окончании сезона-2024/25. Его контракт начнет действовать с 15 июня 2025-го и завершится 30 июня 2029 года.

В чемпионате Греции «Ламия» занимает последнее место.

5 апреля «Краснодар» обыграл «Акрон» со счетом 1:0.

Единственный мяч в матче забил Кайо Панталеан. Он отличился на 50-й минуте встречи, замкнув подачу с углового. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

В турнирной таблице РПЛ «Краснодар» занимает первое место, набрав 52 очка. На втором месте идет петербургский «Зенит», имея в активе 47 баллов. Замыкает тройку сильнейших московский «Спартак», набрав 44 балла.

Ранее стало известно, что может помешать «Краснодару» выиграть РПЛ.