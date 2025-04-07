Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Три города в ДНР остались без света и воды из-за атаки ВСУ

Минстрой ДНР: Донецк, Ясиноватая и Макеевка остались без воды из-за атаки ВСУ
close
Подслушано во Владимире/VK

Города Донецк, Ясиноватая и часть Макеевки временно остались без воды из-за обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства ДНР.

«Временно прекращена подача воды в Донецк, Ясиноватую и Червоногвардейский район Макеевки», — говорится в сообщении.

По данным «Воды Донбасса», в ночь на 7 апреля была обесточена Верхне-Кальмиусская фильтровальная станция. Специалисты экстренных служб приступили к восстановлению электроснабжения и работе оборудования. Отмечается, что подача воды будет восстановлена в течение трех дней.

Сотрудники экстренных служб подвозят воду жителям городов, для обеспечения населения задействована вся доступная техника.

До этого Минобороны РФ вновь обвинило ВСУ в нарушении соглашения о прекращении ударов по энергообъектам. По данным ведомства, за прошедшие сутки было зафиксировано шесть атак на объекты российской энергетики со стороны украинской армии.

2 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва довела до сведения Вашингтона информацию о нарушениях Киевом соглашения. Американской стороне передали список со всеми энергетическими объектами России, которые были атакованы после начала действия моратория.

Ранее дроны ВСУ повредили надземный стальной газопровод в Воронежской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами