Украинцы стали жертвами мошенников в Польше

Мошенники в Польше взяли в оборот украинцев с просроченными паспортами. Они предлагают им «продлить» срок действия документов без выезда из страны, пишет РИА Новости.

«В последнее время в Польше «зависли» с просроченными паспортами множество граждан Украины, которые не могут выехать на родину для того, чтобы заменить паспорт, и в консульствах им также паспорт не поменяют. В первую очередь это касается мужчин призывного возраста, которых после возвращения не выпустят из страны», — говорится в публикации агентства.

Мошенники утверждают, что у них есть люди, которые якобы вхожи в консульство Украины и могут решить вопрос с продлением срока действия паспорта. По данным РИА Новости, стоимость такой «услуги» составляет от нескольких сотен до полутора тысяч евро.

Если украинцы клюют на это предложение мошенников, то им в паспорт ставят некий штамп, где говорится, что срок действия документа продлен. Однако на самом деле такой паспорт становится недействительным, а их обладатели обретают еще больше проблем.

До этого министр национального единства Украины Алексей Чернышов сделал прогноз, сколько украинских беженцев вернутся на родину после окончания конфликта. По его мнению, 30% граждан страны навсегда останутся за границей, еще столько же могут вернуться спустя полгода после установления мира. Более 40%, по прогнозам Чернышова, будут принимать решение с учетом экономической ситуации в стране после конфликта.

Ранее в Евросоюзе обеспокоились статусом украинских беженцев после прекращения огня на Украине.