В Китае «засветился» новый истребитель шестого поколения

В Китае очевидец запечатлел на видео посадку истребителя шестого поколения J-36. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель» («ВО»).

На записи, сделанной из проезжающего автомобиля, видно, как самолет снижается перед посадкой и пролетает над оживленной трассой.

«J-36 заходит на посадку после очередных испытаний», — отмечается в сообщении.

Ролик позволяет оценить размеры летательного аппарата, который больше, чем истребители четвертого и пятого поколений.

26 декабря в китайской социальной сети Weibo появились видео с необычными, футуристично выглядящими самолетами. Один из них был виден размыто, что позволяло заметить лишь общий силуэт, но у второго можно было разглядеть мелкие детали, вплоть до формы кромки створок шасси. Представители китайских минобороны и ВВС никак не прокомментировали эту публикацию, но западные аналитики пришли к выводу, что перед ними — боевые самолеты шестого поколения.

Ранее в Китае появился патч с самолетом шестого поколения, сбивающим бомбардировщик США.