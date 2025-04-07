В США заявили о возможных «отличных сделках» на переговорах о пошлинах

Белый дом: ряд стран предложили «отличные сделки» на переговорах о пошлинах

Некоторые государства уже предложили Соединенным Штатам «отличные сделки» на переговорах о пошлинах, введенных американским президентом Дональдом Трампом. Об этом в интервью Fox News рассказал директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт.

«Я видел некоторые отличные сделки, президент Трамп решит, достаточно ли они хороши», — отметил он.

По словам Хассетта, власти США считают, что основная часть дополнительных расходов из-за введения тарифом ляжет на страны-импортеры, а роста цен для потребителей в самих Штатах не последует.

3 апреля Трамп объявил о введении новых таможенных тарифов в отношении целого ряда стран. В опубликованном Белым домом перечне указаны 184 страны и территории, включая все 27 государств — членов Европейского союза.

По мнению аналитиков газеты Wall Street Journa, тарифы Трампа укрепили позиции Китая в мировой торговле. Они считают, что американские пошлины в отношении азиатских и европейских стран разрушают экономические альянсы, способные противостоять Пекину. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, когда ЕС может принять ответные меры на пошлины США.