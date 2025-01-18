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В Испании Байдена назвали президентом, которого можно забыть

ABC: Байден стал президентом США, которого можно будет забыть
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Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Джо Байден стал американским лидером, которого можно будет забыть. Об этом пишет испанская газета ABC.

«Он (Байден — «Газета.Ru») был не переходной фигурой, забывшей [избранного президента США Дональда] Трампа, а, скорее, второстепенным элементом величайшего глобального политического явления этого столетия. А президента, как скажут многие в США, нужно забыть», — говорится в материале.

Накануне телекомпания NBC сообщила, что накануне ухода Байдена с поста президента США атмосфера в Белом доме мрачная и подавленная. По словам осведомленного источника, посещавшего резиденцию главы государства, в его окружении царит угнетенное настроение.

В этот же день член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Байден, вероятно, останется в истории США одним из худших президентов, который развязал конфликт на Украине и мало что сделал для простых американцев. Что касается Трампа, после его инаугурации произойдут существенные изменения в политике, однако капитулировать Украину он вряд ли заставит, считает парламентарий.

Ранее в США назвали «прискорбную ошибку» Байдена в отношении Путина.

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