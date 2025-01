В России признали нежелательной деятельность канадской НПО

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность канадской неправительственной организации (НПО) OpenText Corporation на территории РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Генпрокуратуры, НПО является подрядчиком Пентагона и тесно сотрудничает с силовыми структурами США. Помимо этого, организацию привлекают к информационно-техническому обеспечению пропагандистской кампании стран Запада против России, отметили в ведомстве.

«Подразделение этой организации — Micro Focus International, расположенное в Великобритании, предоставляет украинским силовым ведомствам программное обеспечение и услуги киберзащиты, необходимые в процессе сбора данных для нанесения ударов по российским войскам и инфраструктуре», — говорится в сообщении.

10 января Минюст внес в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной в России,

НПО Recorded Future (США) и НПО Canadian Center for Development of Democracy in Russia (Канада). По данным ведомства, RF предоставляла услуги по обработке и аналитике данных, в том числе в закрытом сегменте интернета, сотрудничала с ЦРУ.

