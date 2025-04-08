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Мали закрыла воздушное пространство для рейсов из Алжира

Власти Мали закрыли воздушное пространство для всех рейсов из Алжира
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Depositphotos

Правительство Мали сообщило о введении немедленного запрета на полеты всех гражданских и военных воздушных судов из Алжира и в обратном направлении. Об этом сообщает ТАСС.

В официальном заявлении министерства транспорта Мали подчеркивается, что данная мера является ответной на действия алжирской стороны.

Решение о восстановлении воздушного сообщения будет принято дополнительно.

На прошлой неделе Вооруженные силы Алжира сбили малийский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Это произошло в ночь на 1 апреля в коммуне Тинзауатен на северо-востоке Мали. Инцидент был воспринят как «вероломный способ поощрения терроризма и содействия дестабилизации в регионе». После этого три страны, входящие в Конфедерацию «Альянс государств Сахеля» (АГС), отозвали своих послов из Алжира для консультаций.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова оказать Конфедерации АГС поддержку в укреплении обороны и безопасности.

Ранее Макрон упрекнул страны Африки в неблагодарности за борьбу с терроризмом в Сахеле.

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