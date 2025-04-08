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Жительница Белгорода приняла губернатора за мошенника

Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова приняли за мошенника
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Вячеслав Гладков/VK

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков столкнулся с неожиданной ситуацией, когда во время обзвона жителей региона его приняли за телефонного мошенника. Об этом сообщает РИА Новости.

На днях, когда Гладков позвонил жительнице Белгорода и представился, чтобы уточнить детали восстановления жилья после обстрела, она выразила сомнение в подлинности его голоса.

«Ну, знаете, я что-то прямо не верю в этот голос. Но я могу ответить, кому угодно: все мне сделали», — заявила женщина, продолжая настаивать на том, что не верит в разговор с губернатором.

Гладков поблагодарил ее за ответ и отметил, что подобная реакция вполне понятна в условиях активной деятельности телефонных мошенников.

«Телефонных мошенников много. Самое главное, чтобы быть настороже. Лишнюю информацию не спрашиваем. Все, что нужно ответить: было ли такое или нет. Это достаточно», — сказал глава региона.

На днях в Белгороде жители разрушенной квартиры приняли губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова за мошенника. При попытке связаться с одним из жителей Белгорода трубку взяла женщина, которая не поверила, что с ней разговаривает глава региона.

Ранее петербургская пенсионерка после видеозвонка от «губернатора» отдала сбережения мошенникам.

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