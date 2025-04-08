Кандидат в президенты Польши заявил о глубоком разочаровании Зеленским

Кандидат в президенты Польши от крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий выразил «глубокое разочарование» главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости.

Навроцкий подчеркнул, что Варшава не только оказывает Киеву значительную экономическую и военную помощь, но и благодаря решениям Еврокомиссии оказалась в проигрышном положении при ведении бизнеса в различных отраслях.

Он отметил, что польские фермеры и польские транспортные компании сталкиваются с неравной конкуренцией с украинской стороны. Навроцкий также напомнил о поддержке, которую беженцы с Украины получили от поляков.

По словам кандидата в президенты, Украина не относится к Польше по-партнерски. Навроцкий заявил, что «глубоко разочарован» Зеленским, который вел себя так, как никогда не должен вести себя по отношению к польскому государству. Он отметил, что если победит на выборах президента Польши, то будет стремиться к «восстановлению партнерских отношений» с Украиной и ясно скажет об этом Зеленскому.

4 апреля кандидат в президенты страны от польской фракции «Свободные республиканцы» Марек Якубяк заявил, что украинские мигранты представляют опасность для Польши.

Ранее польский замминистра предложил купить один из украинских портов.