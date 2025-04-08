Власти Гренландии отрицают любые разговоры о приобретении острова

Премьер Нильсен: гренландцы никогда не примут предложение, лишающее их свободы

Гренландцы никогда не примут предложение о покупке острова какой-либо страной. Об этом заявил в интервью телерадиокомпании DR новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен на фоне претензий президента США Дональда Трампа на остров.

«Я категорически отрицаю, что народ Гренландии когда-либо примет предложение, которое бы отняло их свободу... Я категорически отрицаю любые разговоры о приобретении [Гренландии]», — сказал Нильсен.

Он отметил, что Гренландию нельзя купить, идет ли речь о США или о Китае.

Фредерик Нильсен накануне был официально утвержден в качестве главы гренландского правительства.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По его словам, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти. Зачем президенту Соединенных Штатов понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что американцы недовольны планами Трампа присоединить Канаду и Гренландию.