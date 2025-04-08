Россияне стали больше заботиться о питании домашних животных

Аналитики зафиксировали рост спроса на разнообразные сухие корма для животных — в 2,5 раза относительно прошлой зимы. Также в 2,5 раза вырос интерес к сухим рационам для кошек, в 2,4 раза — для собак. При этом эксперты отмечают, что владельцы питомцев стали осознаннее подходить к выбору рационов для своих домашних любимцев, а также наметился общий тренд на заботу об их здоровье.

Это показало исследование сервиса Купер и сети зоомагазинов «Бетховен», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Так, покупатели чаще изучают состав кормов и отдают предпочтение вариантам с натуральными ингредиентами. В приоритете — формулы, способствующие укреплению иммунитета, суставов и зубов питомцев. Также популярны холистические и лечебные линейки: их используют не только для решения конкретных проблем, но и в профилактических целях. Особенно такие корма актуальны для кошек и собак с пищевой чувствительностью. В тренде — монопротеиновые рационы с одним источником белка и с пониженным содержанием зерна. Также отмечается интерес к беззерновым вариантам — без пшеницы, овса и кукурузы.

«Владельцы стараются учитывать индивидуальные особенности питомцев при выборе рациона. К примеру, для кошек все чаще выбирают специализированные корма для стерилизованных животных, а для собак — гипоаллергенные формулы. При этом радует, что именно отечественные бренды стали активнее предлагать покупателям качественные функциональные рационы, расширяя выбор линеек», — отмечает Вячеслав Уваров, заместитель генерального директора по маркетингу и коммерции сети зоомагазинов «Бетховен».

Среди приоритетных вкусов кормов, по данным аналитиков Купера, в течение последних трех лет лидируют рационы с лососем и курицей. В 2025 году снова обрели популярность мясные миксы. Также заметно вырос интерес к подушечкам с нежными мясными вкусами и мягкими текстурами, эти продукты вошли в топ в прошлом году и утвердили свои позиции в 2025-м. Кроме того, в этом году в десятке лидеров впервые оказались рационы с уткой и печенью.

Эксперты «Бетховен» также отмечают растущий интерес покупателей к различным лакомствам для питомцев, особенно среди владельцев кошек. По данным Купера, в этой категории в 2025 году самыми популярными стали продукты с говядиной и сыром, а также с курицей и кошачьей мятой. Среди лакомств для собак лидируют жевательные снеки со вкусом говядины и пармская колбаса.

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