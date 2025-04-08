проект

>

Названо количество килокалорий, которые тратит мозг в сутки

Врач Фесенко: в день мозг может тратить около 250–350 ккал

close
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Мозг тратит около 240–350 килокалорий в день, рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт, диетолог, эксперт социального проекта Деменция.net Эльвира Фесенко.

С точки зрения потребления энергии головной мозг является самым важным и энергозатратным органом в организме человека. Составляя всего 2% от массы тела, мозг тратит порядка 20% от всей энергии, необходимой для жизнедеятельности нашего организма, вне зависимости от образа жизни. В пересчете на калории это 240–350 килокалорий в день для среднего человека, но все индивидуально», – объяснила врач.

По ее словам, так происходит потому, что мозг функционирует с помощью комбинации электрических и химических сигналов, и этот процесс требует больших затрат энергии.

«В состоянии хронического стресса доля мозга в энергопотреблении может быть и больше 20%. Согласно теории «эгоистичного мозга», существуют механизмы распределения, которые служат для поддержания высокого энергетического уровня мозга за счет остального организма. Стресс вызывает сразу несколько метаболических изменений: действие гормонов, поглощение глюкозы и перестройка митохондрий. Например, 10 минут стресса могут увеличить потребление мозгом глюкозы на 26% от его суточной нормы», — рассказала специалист.

Ранее врач рассказал, в каких случаях спорт может быть опасен для почек и печени.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами