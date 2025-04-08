Названо количество килокалорий, которые тратит мозг в сутки

Мозг тратит около 240–350 килокалорий в день, рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт, диетолог, эксперт социального проекта Деменция.net Эльвира Фесенко.

С точки зрения потребления энергии головной мозг является самым важным и энергозатратным органом в организме человека. Составляя всего 2% от массы тела, мозг тратит порядка 20% от всей энергии, необходимой для жизнедеятельности нашего организма, вне зависимости от образа жизни. В пересчете на калории это 240–350 килокалорий в день для среднего человека, но все индивидуально», – объяснила врач.

По ее словам, так происходит потому, что мозг функционирует с помощью комбинации электрических и химических сигналов, и этот процесс требует больших затрат энергии.

«В состоянии хронического стресса доля мозга в энергопотреблении может быть и больше 20%. Согласно теории «эгоистичного мозга», существуют механизмы распределения, которые служат для поддержания высокого энергетического уровня мозга за счет остального организма. Стресс вызывает сразу несколько метаболических изменений: действие гормонов, поглощение глюкозы и перестройка митохондрий. Например, 10 минут стресса могут увеличить потребление мозгом глюкозы на 26% от его суточной нормы», — рассказала специалист.

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