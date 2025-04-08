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Telegram оштрафовали на 7 млн рублей за неудаление ряда каналов

ТАСС: суд оштрафовал Telegram на 7 млн рублей за неудаление ряда каналов
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Shutterstock

Таганский суд Москвы оштрафовал на 7 млн рублей мессенджер Telegram за отказ удалить ряд каналов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Суд решил, что Telegram допустил неудаление «информации или интернет-страницы, содержащих призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

Как отмечает агентство, среди каналов, к которым возникли претензии, есть содержащие призывы к участию в антиправительственных митингах с целью свержения власти в стране, а также призывы к терактам на железнодорожном транспорте для помощи украинской армии.

Мессенджер не удалил каналы по предписанию Роскомнадзора, из-за чего получил штраф в размере 7 млн рублей, добавил ТАСС.

В ночь на 7 апреля стал недоступен Telegram-канал с миллионом подписчиков «ВЧК-ОГПУ» (признан в РФ иностранным агентом).

В пресс-службе мессенджера заявили, что канал был удален его владельцами.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что не раз обращались к Telegram по поводу «ВЧК-ОГПУ».

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