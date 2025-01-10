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Минюст внес в перечень нежелательных НПО две западные организации

Минюст внес в перечень нежелательных в РФ НПО организации из США и Канады
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Bulkin Sergey/Global Look Press

Минюст внес в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной в России,
НПО Recorded Future (США) и НПО Canadian Center for Development of Democracy in Russia (Канада). Об этом сообщается на сайте министерства.

«196. № 1-р от 09.01.2025... Recorded Future («Записанное будущее») (США); 197. № 3-р от 10.01.2025 ... Canadian Center for Development of Democracy in Russia», — указано в перечне.

Отмечается, что компания RF предоставляет услуги по обработке и аналитике данных, в том числе в закрытом сегменте интернета, сотрудничает с ЦРУ.

27 декабря сообщалось, что медиа-проект «Страна и мир. Sakharov Review» и проект «Трансперенси Интернешнл-Россия в изгнании» были включены в реестр иностранных агентов.

Как заявили в министерстве проект «Страна и мир» распространял недостоверную информацию о действиях российских властей, а также их политике.

Ранее Минюст РФ признал нежелательной деятельность американского «Храма Сатаны».

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