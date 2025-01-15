Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Контрабандистки пытались провезти через границу редких змей в бюстгальтерах

На таможне в Китае поймали четырех женщин, которые везли питонов в нижнем белье
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Китае женщин поймали на контрабанде редких змей, которых они везли через границу в бюстгальтерах, сообщает Need to Know.

Инцидент произошел на прошлой неделе в порту Футянь в городе Шэньчжэнь — пропускном пункте между материковым Китаем и Гонконгом. 10 января группа женщин пыталась пройти через местную таможню, чтобы попасть в материковый Китай.

Таможенник, наблюдавший за прибывающими пассажирами, заметил туристку, которая была чем-то взволнована. Запаниковавшую путешественницу и трех ее спутниц остановили и тщательно досмотрели.

В бюстгальтере первой женщины нашлись две живые змеи, завернутые в хлопчатобумажные носки, другие контрабандистки перевозили рептилий точно таким же образом.

Найденные в нижнем белье шаровые питоны — редкие змеи, находящиеся под угрозой исчезновения, были конфискованы. После допроса пассажирок выяснилось, что они выполняли задание, данное третьей стороной. Ведется расследование.

Ранее в Макао задержали 68-летнего пенсионера из России, который вез 5 кг героина в коробках из-под печенья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами