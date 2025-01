Контрабандистки пытались провезти через границу редких змей в бюстгальтерах

В Китае женщин поймали на контрабанде редких змей, которых они везли через границу в бюстгальтерах, сообщает Need to Know.

Инцидент произошел на прошлой неделе в порту Футянь в городе Шэньчжэнь — пропускном пункте между материковым Китаем и Гонконгом. 10 января группа женщин пыталась пройти через местную таможню, чтобы попасть в материковый Китай.

Таможенник, наблюдавший за прибывающими пассажирами, заметил туристку, которая была чем-то взволнована. Запаниковавшую путешественницу и трех ее спутниц остановили и тщательно досмотрели.

В бюстгальтере первой женщины нашлись две живые змеи, завернутые в хлопчатобумажные носки, другие контрабандистки перевозили рептилий точно таким же образом.

Найденные в нижнем белье шаровые питоны — редкие змеи, находящиеся под угрозой исчезновения, были конфискованы. После допроса пассажирок выяснилось, что они выполняли задание, данное третьей стороной. Ведется расследование.

Ранее в Макао задержали 68-летнего пенсионера из России, который вез 5 кг героина в коробках из-под печенья.