Определен самый разрушительный год в истории человечества

Гарвардские ученые установили, что 536 год нашей эры стал самым тяжелым за всю историю человечества. Результаты их исследования, опубликованные в журнале Science, показали, что именно в 536 году Европу и Азию охватили глобальные климатические аномалии и катастрофы, которые стали триггерами масштабных социальных и исторических потрясений.

По словам ученых, на протяжении 18 месяцев огромные территории оказались окутаны густым туманом, практически полностью блокировавшим солнечный свет. Исследователи подсчитали, что дневное освещение того времени не превышало яркости полнолуния. Это привело к падению средней температуры на 2,5 градуса Цельсия — самому значительному за последние 2500 лет. Резкое похолодание вызвало неурожаи и крах сельского хозяйства, спровоцировав массовый голод.

Климатические данные, полученные при анализе ледяных кернов (образцов ледяного покрова глубокого заложения) из Гренландии выявили высокое содержание серы в атмосфере. Это указывало на то, что в 536 году произошло масштабное вулканическое извержение. По предположениям ученых, мощный вулкан на севере Земного шара выбросил в стратосферу огромное количество пепла и серной кислоты, что и стало причиной глобального затемнения.

Экологическая и продовольственная катастрофа сопровождалась вспышкой одной из первых зафиксированных пандемий в истории — Юстиниановой чумы. Болезнь распространилась по всему известному тогда миру, унеся, по оценкам историков, до 50 миллионов жизней — почти половину населения того времени.

В 539 году также активизировались вулканы Исландии, за которыми последовали новые катастрофические извержения в 540 и 547 годах. Землетрясения, наводнения и затяжные эпидемии подорвали устойчивость целых цивилизаций. Некоторые историки считают, что именно этот каскад бедствий стал одной из причин падения Западной Римской империи и перехода Европы в эпоху Средневековья.

Ранее ученые показали, что взрывы сверхновых минимум дважды уничтожали жизнь на Земле.