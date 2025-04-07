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Ученые выяснили, как изменение места жительства влияет на риск сердечно-сосудистых заболеваний

Gut Microbes: изменение места жительства повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний
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Ученые из Амстердамского университета медицины выявили заметные изменения в составе микробиома у мигрантов из Западной Африки в Европу, которые могут повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Работа опубликована в журнале Gut Microbes.

В исследовании приняли участие более 1100 человек из сельской и городской местностей Ганы, а также из Нидерландов. Все респонденты заполнили одинаковые анкеты по питанию и сдали образцы крови и кала. Результаты показали: при миграции исчезают одни группы микробов и появляются новые, а это сопровождается негативными последствиями для здоровья.

«Мы знали, что миграция влияет на микробиом, но ранее этому не уделялось достаточного внимания. Наше исследование использует уникальные данные и впервые доказывает такие изменения с высокой степенью достоверности», — пояснила ведущий автор статьи Барбара Верхаар.

Ученые также подтвердили связь между изменением микробиома и изменением рациона: у мигрантов был повышен уровень потребления белков, жиров и соли, что может способствовать неблагоприятным изменениям микробной флоры кишечника.

Профессор Чарльз Агьеманг, соавтор исследования и специалист по глобальной миграции и здоровью, отметил: «Микробиом — это ключ к пониманию того, почему мигранты чаще сталкиваются с болезнями, такими как диабет и гипертония. Будущие исследования помогут глубже изучить этот механизм и найти пути решения проблем».

По мнению ученых, результаты подчеркивают необходимость учитывать кишечное здоровье в разработке стратегий по снижению риска хронических заболеваний у мигрантов и способствуют более глубокому пониманию связи между образом жизни, окружающей средой и биологическими процессами в организме.

Ранее ученые назвали заболевание, в разы увеличивающее риск развития деменции.

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