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ВСУ приготовили бронетехнику для прорыва границы в Белгородской области

ВСУ направили бронетехнику на прорыв границы у Демидовки в Белгородской области
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Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) направило бронированную технику на прорыв границы у населенного пункта Демидовка в Белгородской области. Об этом сообщил связанный с российскими военными Telegram-канал «Северный Ветер».

Отмечается, что украинские подразделения увеличили количество бронетехники на границе с Краснояружским районом региона. По данным канала, командование ВСУ сразу решило применить тяжелую технику.

Известно, что к границе были направлены бронированная ремонтно-эвакуационная машина и танк производства США. Обе брошенные на прорыв границы единицы техники были уничтожены российскими войсками.

Как сообщил военный корреспондент Семен Пегов, в настоящее время состояние линии боевого соприкосновения в приграничных районах Белгородской области стремительно меняется, российские военные зачищают Демидовку от ВСУ. По словам военкора, бои продолжаются также в районе села Поповка.

Ранее было названо количество уничтоженных беспилотников ВСУ за все время СВО.

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